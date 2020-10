Bacău: A fost redeschis Aeroportul Internaţional ''George Enescu''

12:40

Thrillerul ''Honest Thief'', cu Liam Neeson, a debutat pe primul loc în box-office-ul american, cu încasări modeste de 3,7 milioane de dolari, una dintre cele mai mici sume provenite din vânzările de bilete pentru un film ajuns în fruntea acestui clasament, devansând însă ''Tenet'', în regia lui Christopher Nolan, şi comedia de familie ''War with Grandpa'', cu Robert De Niro, informează Reuters. ''Tenet'', ajuns în cea de-a şaptea săptămână pe marile ecrane, a obţinut 1,6 milioane de dolari weekendul trecut şi 50,6 milioane de dolari încasări totale în Statele Unite. Thrillerul ştiinţifico-fantastic produs de Warner Bros. a evoluat mai bine în cinematografele din străinătate, unde a generat 5 milioane de dolari în box-office-ul internaţional pe durata weekendului trecut şi 333,9 milioane de dolari la nivel global de la lansare. Per ansamblu, weekendul trecut nu a oferit o evoluţie spectaculoasă în ceea ce priveşte box-office-ul în contextul în care sălile de cinema deschise au decis să-şi reducă orele de funcţionare sau să-şi închidă din nou porţile din cauza absenţei spectatorilor. Temerile cinefililor privind transmiterea coronavirusului, care îi ţin departe de sălile de cinema, la care se adaugă lipsa unor noi producţii cu potenţial de blockbuster sunt principalele cauze ale vânzărilor modeste de bilete.Proprietarii sălilor de cinema susţin că nu teama ţine publicul departe de săli, ci penuria unor noi producţii lansate de marile studiouri. Companiile de la Hollywood au fost însă reticente în a-şi lansa producţiile majore, întrucât cinematografele din pieţele principale, precum New York şi Los Angeles, care reprezintă cea mai mare parte din vânzările de bilete, nu sunt încă deschise.Există însă şi o veste bună: guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anunţat sâmbătă că sălile de cinema din afara oraşului primesc permisiunea de a se redeschide la capacitate redusă începând cu 23 octombrie. Rămâne de văzut dacă această măsură va încuraja studiourile să lanseze producţii majore.Între timp, studiouri specializate precum 101 Studios şi IFC Films au oferit spectatorilor noi filme independente, drame şi comedii. ''War With Grandpa'' a încasat 2,5 milioane de dolari în urma proiecţiilor sale în 2.260 de săli în cea de-a doua săptămână după lansare, încasările totale pe plan naţional ajungând la 7,2 milioane de dolari.Cu toate acestea, Disney obţine în continuare un succes modest cu relansarea unor succese mai vechi. ''The Nightmare Before Christmas'', pelicula clasică din 1993 regizată de Tim Burton, a avut încasări de 1,3 milioane de dolari de vineri până duminică. În mod similar, ''Hocus Pocus'', un alt succes de acum 30 de ani, a obţinut 765.000 de dolari în timpul weekendului trecut.Drama romantică ''2 Hearts'', cu Jacob Elordi, cunoscut din pelicula ''The Kissing Booth'' şi serialul ''Euphoria'', a avut încasări de 565.000 de dolari după ce a rulat în 1.683 de săli de vineri până duminică. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Honest Thief / Facebook