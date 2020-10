Corpul de control al premierului a efectuat verificări la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

13:30

Greva japoneză declanşată luni de sindicaliştii din instituţiile coordonate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) nu afectează în prezent plăţile indemnizaţiilor procesate de aceste instituţii, a declarat, luni, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM), Mihaela Dună.Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii a anunţat, luni dimineaţa, declanşarea unei greve japoneze, acuzând lipsa dialogului cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru, şi denigrările angajaţilor ministerului venite chiar de la ministrul de resort."Toţi colegii noştri îşi desfăşoară activitatea fără nicio problemă, pentru că înţelegem că beneficiarii cărora noi ne adresăm prin activitatea noastră - pensionarii, alocaţiile, indemnizaţii, şi nu vrem să îi afectăm în nicio formă. Noi ne facem datoria în continuare, ne desfăşurăm activitatea în mod normal şi am ales această formă de a transmite nemulţumirea noastră. Deci avem activitate normală. (...) Astăzi, în urma consultării colegilor, noi am hotărât să recurgem la această grevă japoneză tocmai în ideea de a nu afecta oamenii care oricum trec, ca şi noi toţi, prin momente destul de dificile. Drept pentru care vă spun că astăzi noi am recurs la această formă care nu pune în pericol plăţile (pentru programele guvernamentale de sprijin financiar pentru angajaţii afectaţi de măsurile restrictive şi de pandemie, n.r.). Însă noi vom vedea şi care va fi reacţia ministrului şi a Guvernului, pentru că noi ne-am adresat inclusiv prim-ministrului. Vom vedea în funcţie de cum evoluează lucrurile ce vom hotărî pentru mai departe şi ce decizii se vor lua la nivel naţional, în funcţie de ce vor colegii noştri", a precizat Mihaela Dună.Mai multe programe guvernamentale de sprijin financiar pentru angajaţii afectaţi de pandemie s-au desfăşurat sau sunt în desfăşurare prin Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM-uri) sau prin Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţii Sociale (AJPIS-uri), precum indemnizaţia pentru şomajul tehnic sau indemnizaţia pentru munca cu program redus. Cele două instituţii gestionează şi alte plăţi sociale curente, precum alocaţia pentru copii şi altele.Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Ministerul Muncii a subliniat că în AJOFM-uri şi în AJPIS-uri sunt mult prea puţini angajaţi comparativ cu volumul de muncă necesar gestionării programelor guvernamentale de sprijin financiar derulate prin aceste instituţii."Datoria noastră este de a transmite mesajul nostru astfel încât întreaga societate să cunoască (realitatea, n.r.), având în vedere că instituţiile noastre chiar se adresează unui spectru larg. Nu poate să rămână opinia ministrului, care nu reflectă realitatea din sistem. Admitem că sistemul mai are (probleme, n.r.), că nu există pădure fără uscături. Dar ideea este că ceea ce transmite ministrul nu este în acord cu ceea ce se întâmplă în sistem: suntem nişte oameni care ne zbatem să ţinem acest sistem la nivel de funcţionare, pentru că dacă oamenii nu-şi mai primesc pensii, indemnizaţii de şomaj - imaginaţi-vă că colegii mei, cel puţin pe zona implementării şomajului tehnic, n-au avut sâmbete, duminici, (au muncit, n.r.) foarte multe ore suplimentare. Au fost peste 250.000 de solicitări pe şomaj tehnic. Nu este uşor să le implementezi. Nu se poate, suntem mai puţin de 2.000 de oameni pe zona de şomaj, iar despre ANPIS, sunt 1.300 - 1.400 de oameni. Nu se mai poate chiar în halul acesta, trebuie să se înţeleagă că nu se mai poate, suntem mult prea puţini", a declarat Mihaela Dună.Reprezentanta sindicaliştilor din Ministerul Muncii a menţionat că nemulţumirea principală a acestora este atitudinea denigratoare a ministrului de resort, Violeta Alexandru, faţă de angajaţii din instituţiile din coordonarea MMPS."În urma analizei pe care noi am făcut-o la nivel naţional, pe primul loc este faptul că doamna ministru ne-a denigrat încă de la preluarea mandatului, că a încetat orice dialog şi automat nemaiexistând dialog cu siguranţă nici nu înţelege foarte bine problemele din sistem. În al doilea rând pot fi considerate de luat în calcul toate aceste probleme cu care ne confruntăm, sunt foarte multe: nu avem echipamente, legea se schimbă azi şi vor s-o implementeze mâine, este o nebunie. Cu atât mai mult colegii mei din ITM-uri, ei merg pe teren, sunt extrem de expuşi - nu se poate doar să critici şi să nu ajuţi cu nimic sistemul. De asemenea, colegii din Pensii - suntem foarte puţini, iar asta este foarte important, pentru că noi trebuie să recalculăm acele 5 milioane de dosare, avem o lege în vigoare. Nu s-a pregătit sub nicio formă, ne apropiem de septembrie 2021, suntem cu termenul mai mult decât în limită. De asemenea, colegii de la Şomaj (de la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, n.r.), de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, au implementat cu succes în aceste luni peste 2 milioane de drepturi privind indemnizaţiile de şomaj tehnic. Adică nu se poate, pe un fond cu o lipsă de personal, putem face o comparaţie cu ţările europene, chiar nu se mai poate! Deşi se spune că în mediul bugetar suntem foarte mulţi, vrem să se facă o analiză să demonstrăm că nu suntem foarte mulţi, este o informaţie greşită transmisă publicului", a afirmat Mihaela Dună.Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Ministerul Muncii a transmis ministrului solicitarea de a debloca dialogul cu angajaţii din instituţiile MMPS."Nu ne-am propus s-o schimbăm pe doamna ministru, dar trebuie să înţeleagă că trebuie să discute cu noi. Critica asta publică dânsa o face doar să crească ca om politic - bun, am înţeles, nu e treaba noastră, dar nu trebuie să ne expună în halul ăsta pentru că percepţia opiniei publice va fi exact pe ceea ce spune doamna ministru. Opinia publică trebuie să audă şi părerea noastră, a oamenilor din sistem care nu suntem angrenaţi politic. Vrem să se cunoască şi partea realităţii din sistem. (...) Cu siguranţă nu vom înceta (greva japoneză în câteva zile, n.r.), suntem foarte determinaţi, foarte hotărâţi, pentru că nu putem accepta ca oricare ministru vine, pus politic, pentru că nu vrea el ca şi persoană fizică să comunice cu organizaţia reprezentativă a Ministerului Muncii, din punctul nostru de vedere e de neacceptat. (Ministrului Muncii îi reproşăm, n.r.) în primul rând că nu are dialog cu noi - este foarte importantă ideea că suntem legal constituiţi, suntem organizaţia reprezentativă a Ministerului Muncii, şi îi cerem să înceteze cu defăimarea noastră şi a activităţii noastre. Nu înţelegem de ce doamna ministru ne critică atât de acid în spaţiul public. Noi ne-am făcut treaba în toţi aceşti ani", a declarat Mihaela Dună.Preşedintele FSMM a atras atenţia că greva japoneză declanşată în instituţiile coordonate de Ministerul Muncii nu are un termen-limită."În majoritatea instituţiilor noastre colegii noştri vor purta banderolă pe braţ în semn de protest legat de faptul că ministrul Muncii nu înţelege să aibă dialog cu noi ca organizaţie reprezentativă. (...) Astăzi am declanşat (greva japoneză, n.r.), nu avem un termen-limită, e pe timp nelimitat, în funcţie de cum se va poziţiona ministrul Muncii în raport cu solicitările noastre, şi nu numai ministrul Muncii, pentru că noi am adresat un document foarte bine explicat atât prim-ministrului cât şi Parlamentului şi în mod special grupurilor parlamentare. De altfel nici de acolo nu am primit nicio reacţie, am sperat că totuşi cineva ne ascultă, aşa că am recurs la această formă de a atrage atenţia, pentru că am ridicat de-a lungul timpului mai multe probleme, dar din păcate nimeni nu a avut deschidere", a încheiat Mihaela Dună. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)