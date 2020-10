„Guriță” ia în calcul varianta demisiei: „Întotdeauna când nu sunt rezultate, cade antrenorul!”

10:20

Monica Anisie, minstrul Educației, a declarat în mod oficial închiderea școlilor în București! Elevii vor face, din nou, ore online. Bucureștiul a trecut, deci, la scenariul roșu, astfel că toți elevii vor trebui să știe, […] The post Scenariul roșu în Capitală! Cum se vor desfășura cursurile online. Monica Anisie: ”Am definitivat planul!” appeared first on Cancan.ro.