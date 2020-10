Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre viciile ei. De ce este dependentă blonda

14:30

Oana Zăvoranu e foc și pară! Vedeta a făcut dezăvăluiri uluitoare pe conturile ei de socializare, iar fanii au rămas mască. Bruneta a avut parte de o experiență neplăcută, în urmă cu mulți ani. Atunci, […] The post Oana Zăvoranu a răbfnit pe Facebook! Vedeta vrea să dea în vilag un bărbat care i-a furat bani: ”Vierme ce ești!” appeared first on Cancan.ro.