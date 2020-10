Caraş-Severin: O femeie a decedat şi două au fost rănite în urma unui accident rutier

17:30

Fostul căpitan al naţionalei de fotbal a Angliei, Wayne Rooney, a anunţat luni că a fost testat negativ la coronavirus, însă şi-a exprimat dezamăgirea pentru faptul că trebuie să stea totuşi zece zile în izolare, scrie dpa. Just received the news that my covid-19 test has shown I do not have the virus. Delighted for myself and family but obviously angry and disappointed that I now have to self-isolate and miss vital games for @dcfcofficial— Wayne Rooney (@WayneRooney) October 19, 2020 ''Tocmai am primit vestea că testul meu Covid-19 a ieşit negativ. Mă bucur pentru mine şi pentru familie, dar evident sunt supărat şi dezamăgit că trebuie totuşi să mă autoizolez şi voi rata astfel mecirile vitale pentru echipa mea, Derby County'', a scris Rooney pe contul său de Twitter.Wayne Rooney, antrenor-jucător la Derby County, echipă din liga secundă de fotbal a Angliei, anunţase iniţial că este ''supărat şi dezamăgit'' de un prieten care l-a vizitat deşi i se spusese să îşi facă testul COVID-19, iar ulterior s-a dovedit a fi pozitiv.Rooney a jucat vineri, în meciul pierdut de Derby acasă cu Watford (0-1), la o zi după vizita prietenului său.Potrivit protocolului Serviciului britanic de sănătate, oricine a venit în contact cu o persoană testată pozitiv la COVID-19 trebuie să se izoleze timp de 14 zile.Derby a transmis într-un comunicat de presă, în care nu menţionează numele lui Rooney, că este la curent cu incidentul şi că au fost luate măsurile corespunzătoare în concordanţă cu protocoalele instituite de guvern şi English Football League. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Gabriela Badea)