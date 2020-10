A fost modificată hotărârea! Creșele și afterschool-urile rămân deschise

15:50

De ce s-au dedsprățit Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp? Aceasta este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, iar acum artista a transmis un mesaj subtil. S-au căsătorit, iar apoi au divorțat cu […] The post De ce s-au despărțit Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp: ”S-a pierdut respectul față de familia tradițională” appeared first on Cancan.ro.