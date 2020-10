Bogdan Aurescu, întâlnire cu Mike Pompeo: Am evaluat realizările semnificative din cadrul parteneriatului strategic

18:30

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că va contesta decizia Judecătoriei Sectorului 1, de invalidare în funcţia de consilier general al Capitalei, precizând că e dispus să meargă "până la ONU"."Eu o să contest treaba asta pentru că pe mine m-a ales poporul. Să-mi spună de ce? Am cazierul alb, nu am niciun fel de problemă. Dacă aşa a judecat instanţa, să fiu folosit eu, să aduc voturi şi apoi să pună pe alţii cu pile, dacă instanţa aşa vede treaba, mă duc până la ONU (n.r. - râde). Vreau să văd şi eu motivarea, trebuie să îmi dea motivarea. Mie nu mi-a sosit, ca să pot să fac contestaţie", a afirmat Dragomir.Întrebat dacă a discutat cu reprezentanţii Partidului Social Democrat, pe listele căruia a candidat, Dragomir a spus: "Domnule, eu nu am mai vorbit cu nimeni şi nici nu vorbesc. Îmi caut dreptatea. Dacă instanţa supremă îmi dă definitiv că nu trebuie să fiu, ce să mai fac, nu mai fac nimic, dar până atunci îmi caut dreptatea, pentru că eu am fost folosit. Numai pe mine m-au scos".El consideră că notorietatea sa a fost "folosită" în campania electorală de reprezentanţii PSD."Bineînţeles că mă consider nedreptăţit, eu mi-am făcut campanie, am fost corect. Eu ştiu cum se face treaba asta, foarte multă lume m-a votat, şi acum nişte şmecheri care sunt la pământ din punct de vedere al corectitudinii şi al moralităţii vor să mă scoată pe mine. Conducătorii PSD-ului, care m-au scos, m-au folosit. Eu m-am dus pentru doamna Firea şi lumea m-a votat", a mai spus Dumitru Dragomir.Judecătoria Sectorului 1 a decis validarea mandatelor în cazul a 45 de consilieri generali ai Capitalei, însă a invalidat mandatul lui Dumitru Dragomir.Printre consilierii generali validaţi de instanţă se află fostul selecţioner al naţionalei de fotbal Anghel Iordănescu, multipla campioana olimpică la canotaj Elisabeta Lipă, dar şi actriţa Monica Davidescu, toţi aleşi pe listele PSD.De asemenea, au fost validate mandatele consilierilor generali Vlad Voiculescu şi Ana Maria Ciceală (USR PLUS), dar şi Aurelian Bădulescu (PSD)."Admite sesizarea secretarului general al Municipiului Bucureşti. Validează mandatele următorilor consilieri locali declaraţi aleşi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti: 1. Lipă Elisabeta, 2. Iordănescu Anghel, 3. Davidescu Mariana-Monica, 4. Stoica Ioana, 5. Petrariu Vasile-Luliu, 6. Bădulescu Aurelian, 7. Pavel Marius-Adrian, 8. Şuhan Valeriu Nicolae, 9. Circa Honorius-Eduard-Adrian, 10. Maxim Marius-Cătălin, 11. Olteanu Cristian-Marian, 12. Enciu Mihaela, 13. Raiciu Anca-Daniela, 14. Comănici Ancuţa-Sorina, 15. Neacşu Lazăr, 16. Vasile-Voiculescu Vlad, 17. Ciceală Ana-Maria, 18. Mureşan Manuela, 19. Tudose Elena, 20. Gram Anamaria-Alina, 21. Rău Gabriel, 22. Smighelschi Cosmin-Victor, 23. Covaci Florin, 24. Rigu Andrei-Daniel, 25. Şerban Luminiţa-Gabriela, 26. Hristudor Sanda, 27. Necula Valentin, 28. Milea Dan, 29. Nicorescu Nicorel, 30. Cantea Iuliana-Roxana, 31. Petre Ştefania, 32. Tomescu Horia, 33. Deaconescu Cătălin-Ionuţ, 34. Bujduveanu Stelian, 35. Hazarian Constantin, 36. Socolovici Răzvan-Mihai, 37. Nicolaie George, 38. Puşcaş Ionel, 39. Mardarovici Diana, 40. Buşi Sebastian-Nicolae, 41. Purcărea Sorin, 42. Melciu Florin, 43. Moraru Adrian-Flavius, 44. Badiu Andrei şi 45. Ionescu Andrei-George", se arată în decizia Judecătoriei Sector 1.Pe de altă parte, judecătorii au invalidat mandatele a zece consilieri generali, printre care se află şi Dumitru Dragomir."Invalidează mandatele următorilor consilieri locali declaraţi aleşi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti: 1. Firea Gabriela; 2. Roman Petre, 3. Dinu Corneliu-Constantin; 4. Pancu Daniel Gabriel; 5. Ilieşiu Sorin; 6. Băsescu Traian; 7. Constantin Ioana Felicia; 8. Neamţu George-Mihail; 9. Moise Costin-Sebastian şi 10. Dragomir Dumitru", se menţionează în decizie.Cu excepţia lui Dumitru Dragomir, ceilalţi au renunţat la funcţiile obţinute în CGMB.Hotărârea instanţei se comunică prefectului, secretarului general al Municipiului Bucureşti şi consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate au fost invalidate.Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în termen de 3 zile de la comunicare.Pe 8 octombrie, Dumitru Dragomir, ales pe listele PSD, declara că nu va renunţa la mandatul de consilier general."Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am făcut şedinţa. (...) Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul", spunea atunci Dumitru Dragomir.Ulterior, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara că prezenţa lui Dumitru Dragomir în Consiliul General este "inoportună", iar situaţia acestuia va fi analizată de organizaţia partidului din Sectorul 3."Am avut o discuţie separată cu preşedintele organizaţiei Sectorului 3, deoarece am luat act de declaraţiile publice ale domnului Mitică Dragomir. Am cerut organizaţiei Sectorului 3 să analizeze de urgenţă situaţia, astfel încât până la validare să am o decizie a organizaţiei dacă domnul Mitică Dragomir va fi sau nu validat ca şi consilier general al Capitalei. Eu mi-am expus punctul de vedere faţă de colegii mei, lucru normal, acum urmează decizia colegilor mei de la Sectorul 3. Nu aş dori să intru în detalii, nici cu trecutul domnului Dragomir, nici cu prezentul. Eu consider că este inoportună prezenţa domnului Mitică Dragomir pe lista de consilieri generali", afirma Ciolacu pe 9 octombrie.Validarea consilierilor generali s-a făcut cu întârziere, deoarece au existat neclarităţi în legătură cu instanţa competentă să decidă în acest caz. AGERPRES/(A, AS - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)