Emil Zatopek, cel mai mare alergător din istorie

17:10

Antrenorul formaţiei Dinamo București, Cosmin Contra, a declarat la sârfșitul partidei cedate de „alb-roșii” cu 1-0 pe „Național Arena” cu Universitatea Craiova, că se gândeşte la varianta demiterii după ce echipa sa nu a reuşit […] The post „Guriță” ia în calcul varianta demisiei: „Întotdeauna când nu sunt rezultate, cade antrenorul!” appeared first on Cancan.ro.