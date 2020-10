Marius Pena la GSP Live » Urmărește emisiunea AICI

Costin Ștucan îl are invitat la GSP Live pe fostul campion al României, Marius Pena (35 de ani).Fostul atacant al Oțelului Galați ne va vorbi despre cariera sa, ce planuri de viitor are, ce părere are de situația din fotbalul românesc și ne va spune mai multe povești din vestiarele echipelor la care a activat.Urmărește emisiunea pe site și pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor.

