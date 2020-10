Curtea Constituțională analizează sesizarea Avocatului Poporului referitoare la Legea carantinării

08:40

Jeffrey Toobin, analist la CNN pe probleme de Drept şi reporter la The New Yorker, a fost suspendat după ce și-a arătat accidental părțile intime într-o întâlnire online cu colegii, incident pe care el l-a caracterizat drept o ”greșeală rușinoasă”, deoarece nu știa că îl vede cineva, scrie CNN, citată de News.ro. The New Yorker […]