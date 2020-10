Gabriela Cristea, apariții tot mai sexy. Soția lui Tavi Clonda s-a fotografiat goală, în cadă

19:40

Relația dintre George Burcea și Viviana Sposub a fost îndelung analizată de concurenții din Fermă. Dacă unii s-au bucurat pentru cei doi, alții au fost destul de sceptici și nu au ezitat să spună lucrurile […] The post George Burcea a fost acuzat că relația cu Viviana este doar o strategie. Un concurent de la Ferma i-a spus lucrurile în față. „Ai o strategie… fii sincer cu ea” appeared first on Cancan.ro.