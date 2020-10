Victorii la indigo pentru Viitorul și FCSB în ultimele jocuri ale rundei a VII-a a Ligii 1!

20:20

Paula Bulai, o tânără de 28 de ani, a ajuns în fața judecătorilor după ce a condus beată fără să aibă permis de conducere. Totul s-a petrecut în municipiul Iași. Mai mult decât atât, femeia […] The post O ieșeancă beată și fără permis s-a întrecut cu polițiștii ca la curse. Au oprit-o de abia după 17 km. VIDEO appeared first on Cancan.ro.