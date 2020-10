După Capitală, alte două orașe din România intră în scenariul roșu

22:00

Un bărbat de 20 de ani din Bârlad a fost reținut de poliție, după ce ar fi încercat să își violeze propria mamă. Agresorul are probleme psihice. Polițiștii l-au reținut, l-au cercetat si apoi, apoi […] The post Șocant! Un tânăr din Bârlad, internat la psihiatrie după ce a încercat să își violeze mama appeared first on Cancan.ro.