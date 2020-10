Coronavirus România. 65 de oameni au murit în ultimele 24 de ore

23:50

După ce mama ei a fost infectată cu coronavirus, Andreea Raicu și-a făcut ”curaj” și a ieșit din casă. Vedeta a avut o apariție de-a dreptul spectaculoasă într-unul dintre mall-urile din Capitală, iar CANCAN.RO vă […] The post Cu un suflu nou, Andreea Raicu a ieșit la mall în cea mai sexy fustiță appeared first on Cancan.ro.