VIDEO: Cover-ul „Zombie” cântat de Miley Cyrus, considerat unul dintre cele mai reuşite chiar de către The Cranberries

13:20

„Emily in Paris”, serialul de televiziune produs de Darren Star, creatorul „Sex and the City”, care a avut premiera pe Netflix pe 2 octombrie 2020, a ajuns numarul 1 în topul celor mai vizionate titluri în mai puţin de o săptămână în România şi în alte ţări. Seria o are în rolul principal pe Lily Collins, în rolul personajului Emily, o americană din generaţia millennials care se mută de la Chicago la Paris pentru o slujbă în social media şi marketing. Emily se mută pentru un an în capitala Franţ...