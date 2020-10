Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia: ''Este folosită tortura pentru a reduce la tăcere întreaga ţară''

14:00

Consumul de afine proaspete, dulceaţă şi suc înregistrează un trend ascendent, iar produsele fermierilor sunt căutate de consumatori pentru efectele benefice aduse sănătăţii, fapt care determină o extindere a culturilor de afin, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, proprietara unei culturi din localitatea Finteuşul Mare, Cristina Bujor."Afacerea a început în urmă cu aproape 15 ani şi a evoluat foarte bine datorită implicării noastre, dar şi a pieţei, clienţilor sau consumatorilor care sunt în creştere. (...) E primul fapt care a indicat o schimbare de optică venită din parte consumatorului intern, adică a românilor. Soţul meu, care locuit foarte mulţi în SUA, a fost interesat de aceste fructe văzând valoarea lor nutritivă, dar şi economică. A fost primul nostru pas pentru a încerca aici, acasă, o asemenea investiţie care în timp s-a tot extins. Am creat un blog, apoi site, ca apoi să venim cu plantele şi fructele oferite consumatorilor, dar şi micilor fermieri sau celor care intenţionau să înveţe sau experimenteze", a spus Cristina Bujor. Potrivit acesteia, consumul de afine din producţia internă a crescut semnificativ."Consumul afinelor proaspete, dar şi al celor destinate sucurilor sau dulceţii este în continuă creştere în România, lucru cât se poate de sănătos, folositor. Sunt foarte apreciate fructele produse de fermierii români şi acest interes este observat de marile magazine, dar şi de piaţa liberă sau farmaciile naturiste. Cultura afinului este o investiţie pe termen lung şi ar trebui văzută ca o evoluţie pe cel mult 40 de ani din momentul plantării. În Romania exista plantaţii din 1968 care încă sunt pe rod, deşi potenţialul este mai redus, dar fiind o plantă perenă se pot bucura chiar şi două generaţii de exploatare", a declarat Cristina Bujor.Proprietara culturii de afin din judeţul Maramureş susţine că orice pasionat poate înfiinţa o cultura de afin, însă trebuie să aibă un minim de cunoştinţe despre calitatea solului, întreţinerea plantei şi exploatarea culturii."Uimitor e că afinul se poate dezvolta bine fără a ţine neapărat de forma reliefului - seş, deal, munte - ci de caracteristicile agro-chimice ale solului, aciditate, indicatori care nu se pot descoperi cu ochiul liber, decât într-un laborator. Trebuie să fie sol cu o textură mai nisipoasa, teren bogat in humus. În România, solurile cu această componentă sunt pe dealuri sau pantele munţilor vulcanici (...) În ultimii zece ani, tehnologia a avansat aşa de mult în domeniu, încât sunt plantaţii de afin şi pe malul Dunării. Asta înseamnă că există soluţii chiar şi din punct de vedere al favorabilităţii afinului faţă de sol. Investiţia nu este la fel de mică precum într-o zona cu sol favorabil, dar mereu se găsesc soluţii şi depinde de ce anume îşi doreşte fiecare mic sau mare fermier. Un studiu pedologic care înseamnă o analiza mai amănunţită, studiu care costa şi se poate realiza de oficiile de pedologice din toată ţara. Dacă vorbim numai de o analiza a PH-ului sau o analiza mai simplă se poate face şi acasă, atunci cei care nu intenţionează să facă investiţii mari şi vor să descopere dacă solul este favorabil pot utiliza o hârtie de turnesol şi o sticlă de apă distilata, iar în câteva secunde se poate afla valoarea PH-ului din sol. Legat de textura solului, de asemenea, se pot găsi numeroase indicii. Dacă pământul crapă vara, înseamnă că e argilă multă, iar dacă e nisipos se poate indentifica printr-o simplă prindere a unui bulgăre de pământ în pământ în mână. Există o varietate largă de soluţii pentru toate categoriile de fermieri", a spus Cristina Bujor.Pepiniera şi ferma de afin din Maramureş a realizat, în colaborare cu Institutul de Cercetări Pomicole Cluj Napoca, afin produs in vitro. "Suntem foarte implicaţi şi în cercetare, iar în colaborare cu Institutul de Cercetări Pomicole Cluj Napoca am realizat, în premieră naţională, înmulţirea afinului prin metoda in vitro. Avem material săditor produs prin metoda clasică, adică prin butăşire, dar şi in vitro. Avem 9 hectare de cultură pe rod şi o pepinieră întinsă pe 5 hectare. În testare avem aproape 20 de soiuri pe care le recoltăm şi observăm toate caracteristicile fructelor. În urma cercetărilor am îmbunătăţit calitatea materialului săditor. Planta in vitro este liberă de boli şi cam orice ar fi dăunător unei plante tinere. Mai departe ne vom axa pe extinderea gamei de soiuri pentru că avem o cerere dinamică şi e nevoie de cât mai multe soiuri", a menţionat Cristina Bujor.Pepiniera familiei Bujor asigură consultanţă tuturor categoriilor de fermieri, inclusiv amatorilor din ţară, iar de o bună perioadă de timp, exportă plante de afin în câteva ţări europene."Oferim consultanţă tuturor fermierilor sau clienţilor ocazionali, indiferent câte plante comandă. Le trimitem instrucţiuni, inclusiv celor care şi înfiinţează plantaţii şi au nevoie de proiecte pentru obţinerea autorizaţiei de plantare. Indiferent de valoarea investiţiei, încercăm să-i sprijinim. Livrăm plante de afin în toată ţara, dar şi spre fermierii din Portugalia, Grecia şi alte ţări europene. Peste 90% din afinele produse le exportăm, relaţii sunt păstrate de ani de zile şi sunt apreciate pentru calitatea produsului. Avem supermarketuri care achiziţionează afine pentru desfacere de la mici fermieri români. Şi în Baia Mare aveam asemenea discuţii, iar cu cât distanţa de livrare e mai apropiată, cu atât produsele sunt mai proaspete", a spus Cristina Bujor. AGERPRES(A - autor: Leontin Cupar, editor: Oana Popescu, editor online: Ady Ivaşcu) Foto: (c) LEONTIN CUPAR / AGERPRES