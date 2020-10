Țiriac Auto Online Expo 2020: “salon virtual”, la prima ediție

08:50

Iubita lui Alex Pițurcă a fost amendată și, spune ea, înjosită de Poliția Română, după ce a fost surprinsă cu telefonul în mână, în timp ce conducea. Cristina a izbucnit în plâns din cauza nervilor […] The post Iubita lui Alex Pițurcă a fost amendată de poliție, apoi a izbucnit în plâns în fața fanilor. Ce a necăjit-o atât de tare pe Cristina Ich appeared first on Cancan.ro.