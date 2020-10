Majoritatea oamenilor ar accepta vaccinul împotriva COVID-19 dacă ar fi oferit de guvern sau de angajator (sondaj)

15:00

Organizaţia academică GUILD, din care face parte şi Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca, se pronunţă pentru redefinirea instituţiei universităţii europene."Universităţile europene ale viitorului vor trebui regândite, arată o analiză realizată de organizaţia europeană GUILD (...), organizaţia unora din cele mai relevante universităţi world-class europene, din care Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) face parte. Lucrarea de analiză asupra viitorului universităţilor europene (Insight paper), cu tema Looking to the future: Vision for Europe's universities (...) prezintă o parte dintre principalele provocări cărora mediul academic european va trebui să le facă faţă în perioada următoare şi modul în care vor fi regândite universităţile europene", se arată într-un comunicat trimis, marţi, de UBB.Potrivit sursei citate, printre atributele noului profil al universităţilor europene se numără o serie de "aspect cheie": (1) vor valoriza simultan atât incluziunea, cât şi excelenţa academică; (2) vor regândi pedagogia universitară, elaborând o nouă pedagogie care să valorizeze implicarea mai activă şi autonomă a studenţilor în propria formare, utilizarea tehnologiei şi a resurselor de tip "open access" etc; (3) vor dezvolta o relaţie nouă cu societatea, dincolo de rolul lor tradiţional în generarea, diseminarea şi transferul de cunoaştere, accentuând şi legătura bidirecţională cu societatea, în logica open science / citizen science; (4) vor fi digitalizate la scară largă; (5) vor identifica şi utiliza avantaje competitive cu potenţial inovativ în relaţia cu universităţile americane şi cele asiatice; (6) vor concepe cooperarea academică nu ca ceva între universităţi din ţări europene diferite, ci între actori academici care fac parte din aceeaşi arie europeană a educaţiei şi cercetării."Evident, incluziunea nu trebuie făcută în dauna excelenţei şi a meritocraţiei; cele două pot fi şi trebuie să fie gândite complementar, iar avantajele competitive şi inovarea trebuie căutate în cercetarea avansată/de frontieră, care poate genera nu doar inovaţii incrementale, ci şi disruptive, capabile să dinamizeze pieţele existente şi chiar să creeze medii socio-economice şi culturale noi", se arată în poziţia exprimată de rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, poziţie inclusă în analiza GUILD.UBB este, începând din luna iunie a acestui an, singura universitate românească inclusă în organizaţia internaţională GUILD, care reuneşte alte 19 dintre cele mai importante universităţi europene de cercetare avansată (research-intensive/world-class) din 14 ţări, având drept scop promovarea intereselor instituţiilor academice, cercetătorilor şi studenţilor acestora, menţinerea excelenţei, construirea încrederii ca bază a vieţii publice, precum şi punerea cunoaşterii în slujba comunităţii, a evoluţiei sociale, economice şi culturale. AGERPRES/(AS - autor: Marius Septimiu Avram, editor: George Onea, editor online: Irina Giurgiu)