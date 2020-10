Victoraș Micula, pus sub urmărire penală pentru că cautat-o ilegal pe Vladuța Lupău în baza de date MAI și s-a dat drept polițist

11:00

O tânără a murit în timpul unui zbor din Arizona către Texas, în urmă cu trei luni, după ce a acuzat probleme respiratorii. Abia acum s-a aflat că ea era infectată cu COVID-19. Femeia era […] The post O tânără a murit în timpul unui zbor, iar abia după trei luni de la tragedie s-a aflat că era infectată cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.