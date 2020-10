Poza aceasta a făcut înconjurul lumii. Ce reflexie “nefericită” apare în oglinda din spatele femeii

15:30

Marcel Pușcaș face o analiză a convocarilor de la echipa națională și susține că Dennis Man nu trebuie să lipsească din lotul primei reprezentative. Marcel Pușcaș atrage atenția că Dennis Man ar trebui să fie […] The post Marcel Pușcaș îl cere obsesiv pe Dennis Man la naționala României! „Man este ca Mbappe!” appeared first on Cancan.ro.