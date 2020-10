Cluj: Un parapantist a căzut în Cheile Turzii; a fost preluat de elicopterul SMURD

17:50

Debbie Harry, solista trupei rock americane Blondie, a anunţat că formaţia urmează să efectueze un turneu în Marea Britanie în 2021, informează Daily Mail marţi.Debbie, care a format grupul alături de chitaristul Chris Stein în 1974, a declarat că anunţarea veştii în timpul unei pandemii este un "semn de gândire pozitivă", mai ales că a dezvăluit şi că în perioada carantinei formaţia a lucrat la melodii noi. Foto: rejuvage.com ''Mi-a fost teribil de dor să fiu în Marea Britanie şi mi-ar face mare plăcere să fiu din nou în turneu şi să cânt", a declarat ea."Am început să lucrăm la melodii noi, însă din cauza restricţiilor nu am încercat să ne reunim în studio ca grup", a precizat artista, în prezent în vârstă de 75 de ani. Ultimul album al grupului a fost "Pollinator" în 2017. Blondie, ale cărei mari hituri includ melodii precum "Call Me", "Atomic", "Heart of Glass" şi "Sunday Girl", a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 2006.Potrivit Daily Mail, turneul din Marea Britanie va include zece date de concerte, trupa urmând să cânte în oraşe precum Londra, Manchester, Cardiff şi Glasgow.Anunţul vine după ce Debbie a dezvăluit că ceea ce îndepărtat-o de dependenţa ei anterioară de heroină a fost faptul că detesta să achiziţioneze singură drogurile.Potrivit artistei, chiar şi în perioada de vârf a dependenţei, consumul de droguri a fost unul intermitent, deoarece refuza să ia droguri atunci când avea ceva de lucrat. AGERPRES/ (AS - autor: Ana Bîgu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Blondie / Facebook.com