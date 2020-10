Cum s-a resimțit prima zi de restricții în Capitală? Străzile nu au mai fost aglomerate, iar terasele au rămas goale

16:50

Este doliu în lumea filmului de la Hollywood. James Redford a încetat din viață la vârsta de 58 de ani, după ce a fost diagnosticat cu cancer la ficat. Anunțul trist a fost făcut de […] The post James Redford a murit la 58 de ani, după ce s-a luptat cu temutul cancer. Comunicatul emoționant dat publicității de familia actorului Robert Redford appeared first on Cancan.ro.