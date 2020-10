Federaţia Română de Tenis a câştigat procesul cu MTS, legat de refuzul finanţării sale în 2018

22:40

Dinamo Kiev, echipă antrenată de românul Mircea Lucescu, a fost învinsă de Juventus Torino cu scorul de 2-0, marţi seara, la Kiev, într-un meci din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Foto: (c) Valentyn Ogirenko/REUTERSJuventus şi-a demonstrat valoarea şi s-a impus prin golurile atacantului spaniol Alvaro Morata (46, 84). La primul gol, Morata şi-a dovedit oportunismul, marcând simplu după ce portarul Gheorghi Buşcean a respins şutul lui Kulusesvski. La al doilea gol al ''Bătrânei Doamne'', Morata a câştigat duelul cu Zabarnîi, marcând cu capul la centrarea lui Cuadrado. Foto: (c) Valentyn Ogirenko/REUTERSPortarul Buşcean a avut două intervenţii salutare în faţa lui Chiesa şi Kulusevski.Dinamo, o echipă tânără şi neexperimentată, a arătat o organizare bună şi determinare, având potenţial de a creşte şi a face faţă în cea mai importantă competiţie de pe continent. Foto: (c) Valentyn Ogirenko/REUTERSMeciul de la Kiev a fost arbitrat de o brigadă din România, cu Ovidiu Haţegan la centru, Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe, arbitri asistenţi, în timp ce Sebastian Colţescu a fost al patrulea oficial.În celălalt meci din Grupa G se întâlnesc FC Barcelona şi Ferencvaros.În Grupa F, FC Bruges a învins-o in extremis pe Zenit Sankt Petersburg cu 2-1, în deplasare. Oaspeţii, care nu au putut conta pe trei jucători din cauza infecţiilor cu coronavirus, au deschis scorul prin Emmanuel Dennis Bonaventure (63), egalarea a survenit în urma autogolului lui Ethan Horvath (74), dar Charles De Ketelaere (90+3) a marcat golul victoriei echipei blauw zwart.FC Bruges a reuşit a doua sa victorie în ultimele 19 meciuri jucate în Champions League.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Preda)