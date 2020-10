Delia, mărturisiri tranșante despre momentul în care va deveni mamă: “Cumva, aș crea încă o problemă Universului”

18:50

Șapte morminte, vechi de peste 3.500 ani, au fost descoperite de arheologi în apropierea orașului Iași, în urmă cu doar câteva zile. Relicvele funerare se află într-un tumul aflat la vest de intravilanul actual al […] The post Șapte morminte, vechi de peste trei mileniii, descoperite lângă Iași. FOTO appeared first on Cancan.ro.