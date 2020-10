Preşedintele bulgar trebuie să se autoizoleze după ce a intrat în contact cu un oficial pozitiv la COVID-19

00:40

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, a declarat marţi seara că speră ca într-o perioadă scurtă legislaţia privind RCA să fie modificată, prin reglarea modului de decontare, iar consumatorul va putea să meargă la societatea la care s-a asigurat pentru a i se deconta dauna."Într-o perioadă imediat următoare se va modifica legislaţia astfel încât să dăm posibilitatea consumatorului să meargă(...) să i se deconteze dauna de către societatea la care s-a asigurat. Şi în momentul acesta are posibilitatea să opteze pentru o asigurare directă, să-i fie decontată dauna de către asiguratorul la care a încheiat, dar asigurarea acesta are costul mai mare.(...) Este la propunerea noastră şi e apanajul Parlamentului. Sigur, într-o perioadă scurtă vom modifica. Ideea este că trebuie să lucrăm la cauze şi nu la efecte şi cauzele se rezolvă numai prin reglarea acestui mod de decontare. Atâta timp cât eu cumpăr serviciul de calitate şi cel la care m-am asigurat îmi decontează şi dauna cred că problema cea mai mare a fost rezolvată", a explicat Nicu Marcu la Digi 24.El a subliniat că "toată concentrarea publicului" s-a făcut pe această componentă pe care ASF o are în supravegherea RCA şi că, într-adevăr, sunt anumite distorsiuni în piaţă, sunt nemulţumiri ale consumatorilor, care se concretizează în petiţii."Din păcate, aceste petiţii au avut un trend crescător comparativ cu 2019, când nivelul petiţiilor a fost în jur de 20.000, numai în semestrul unu din acest an petiţiile au depăşit pragul de 20.000. Nemulţumirea consumatorului se vede clar că există. Dacă ne raportăm la numărul asiguraţilor, procentul în numărul de asigurări este nesemnificativ, dar pe noi, ca autoritate, ne interesează inclusiv o singură petiţie", a spus preşedintele ASF.Acesta a subliniat că discuţiile vizează nemulţumirile consumatorilor privind plata daunelor de către compania de asigurări şi o vină "care este împărţită la un moment dat" între companiile de asigurări şi companiile ce asigura serviciul de reparaţii ale autoturismelor."Autoritatea face supraveghere, control şi acolo unde a găsit deficienţe sancţionează. Din păcate mai şi sancţionează şi niciodată nimeni nu este mulţumit în situaţia în care primeşte o sancţiune, sau primeşte o sancţiune mai mare. Sancţiunile noastre sunt din păcate contestate. Multe dintre ele au decizii finale şi îşi ating scopul, altele sunt contestate", a semnalat şeful ASF.Nicu Marcu a adăugat că, în ceea ce priveşte stabilirea tarifelor, aceasta este foarte bine definită, tarifele fiind stabilite de o companie de consultanţă externă, foarte bine calculate. Este un tarif mediu la care se raportează celelalte tarife pe care o companie le promovează şi, dacă există scăpări, "sunt scăpări izolate, ce nu impactează"."Problema este această decontare. Oamenii sunt nemulţumiţi de decontările pe daunele respective", a punctat Marcu.Pe de altă parte, preşedintele ASF a menţionat că la nivelul Autorităţii, pe lângă Serviciul Petiţii, a fost înfiinţat şi un Serviciu de Conciliere, care a avut rezultate foarte bune, în proporţie de peste 80% petiţiile adresate fiind rezolvate în mod pozitiv.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Autoritatea de Supraveghere Financiară/Facebook