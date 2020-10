Coronavirus: Al doilea test PCR negativ pentru şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

13:20

Rockerul Robert Smith - solistul trupei The Cure -, rapperul englez Skepta şi cântăreaţa maliană Fatoumata Diawara se regăsesc pe lista artiştilor invitaţi de muzicianul britanic Damon Albarn să apară pe următorul album al grupului virtual Gorillaz, ce va fi lansat vineri, informează AFP.Atunci când single-ul "Strange Timez" a fost lansat pe 7 septembrie pentru a promova noul album al grupului Gorillaz, intitulat "Song Machine", ce va fi lansat pe 23 octombrie de casa de discuri Warner, timbrul uşor de recunoscut al solistului trupei The Cure a generat o veritabilă frenezie în presa muzicală şi pe internet. "Sunt un fan al lui Robert Smith încă din copilărie. Am adorat întotdeauna trupa The Cure şi îl special pe Robert. Robert este un om incredibil şi o personalitate pasionantă", a declarat Damon Albarn pentru AFP. "Este unul dintre acele lucruri care sunt făcute după dubii, conversaţii şi e-mailuri... apoi, dintr-un impuls, într-o singură noapte şi în dimineaţa următoare, am compus un cântec. Sunt mândru de rezultatul obţinut", a adăgat artistul britanic.Damon Albarn, fostul solist de la Blur, unul dintre grupurile-far ale stilului brit-pop din anii 1990 - considerat de presă marele rival al trupei Oasis -, a invitat numeroase personalităţi ale muzicii pop pentru a cânta pe noul album al trupei Gorillaz, aducându-le astfel un omagiu. Noul album conţine colaborări cu artişti veterani, precum Robert Smith, Elton John şi Peter Hook - fostul basist de la Joy Division şi New Order -, dar şi cu colegi de generaţie cu Damon Albarn, precum Beck. Au fost invitaţi şi artişti consacraţi ai muzicii africane de ieri şi de astăzi, precum Tony Allen - decedat recent, fost pionier al stilului afro-beat -, Fatoumata Diawara şi sud-africanca Moonchild Sanelly. Rapperi precum englezul Skepta şi americanul 6lack, au participat şi ei la acest proiect."Un adevărat dialog muzical"Albumul evidenţiază întregul spectru muzical al lui Damon Albarn, care a demonstrat foarte repede că este mai mult decât un simplu "băiat frumos" din spatele microfonului trupei Blur. Bogăţia bagajului său muzical a dus la apariţia grupului Gorillaz la începutul anilor 2000. Secretul formării acestui grup virtual a fost repede dezvăluit: Damon Albarn se află în spatele acestei formaţii virtuale şi conceptuale, disimulate sub forma unor personaje vizuale create de Jamie Hewlett, desenatorul celebrei benzi desenate "Tank Girl".Stilurile trip-hop şi hip-hop îi erau încă de pe atunci la îndemână. "Potenţial, ar fi putut să fie de unul singur ca fraţii Gallagher (creatorii trupei Oasis, n.r.) la un loc, să continue să facă brit-pop. Însă Gorillaz a fost prima concretizare a eclectismului său muzical", a comentat pentru AFP Olivier Cachin, jurnalist la Rock & Folk şi autorul mai multor cărţi dedicate stilurilor muzicale actuale.Apoi, Damon Albarn a lansat albumul "Mali music", bazat pe colaborări cu artişti malieni, tot la începutul anilor 2000. "Cu acel album, Albarn a atras Africa într-un adevărat dialog muzical, departe de universul concertelor de caritate în care artişti europeni vorbesc despre acest continent dintr-un unghi umanitar", a continuat Olivier Cachin."Un loc special"Nici cu ocazia acelui proiect, Damon Albarn nu s-a lăsat încorsetat în canoanele muzicii mondiale. L-a înrolat pe Tony Allen, un legendar toboşar nigerian, într-un super-grup, denumit The Good, The Bad and The Queen, care îi reunea şi pe fostul basist de la The Clash, Paul Simonon, şi pe fostul chitarist al trupei The Verve, Simon Tong."În acel caz, a fost un proiect deloc 'africanist'.Tony Allen cânta acolo foarte departe de afro-beat şi aducea o tuşă specială unui proiect care se apropia de stilul pop englez. Albarn ocupă un loc special în industria muzicală", a explicat Olivier Cachin.Începând de la jumătatea anilor 2000, Damon Albarn, care crease şi coloane sonore pentru filme, şi-a pus amprenta şi în domeniul operei şi musicalului. Pentru cea mai recentă incursiune a lui în universul operei, "Le Vol du Boli", pusă în scenă la Teatrul Chatelet din Paris, în octombrie, starul britanic s-a asociat cu unul dintre cei mai legendari regizori africani, mauritanul Abderrahmane Sissako (autorul filmului "Timbuktu"). Corul feminin a fost condus de renumita artistă maliană Fatoumata Diawara.Gorillaz a anunţat deja că va susţine un concert excepţional pe 3 iunie 2021 în cadrul celei de-a zecea ediţii a festivalului We Love Green din Franţa. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Adrian Dãdârlat)