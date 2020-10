Daniel Buzdugan, revoltat de închiderea școlilor. „Copiii nu mai au dreptul la educație”

09:30

Banca Națională a României (BNR) va emite un nou curs valutar pentru ziua de miercuri, 21 octombrie 2020 la ora 13:00. Valorile principalelor valute internaționale vor fi actualizate și în materialul de mai jos în jurul […] The post Curs valutar BNR, miercuri, 21 octombrie 2020. Cât costă euro stăzi appeared first on Cancan.ro.