Moștenitorul imperiului “Frutti Fresh” petrece în Elveția cu „Dom Perignon”, după ce s-a dat drept polițist și a furat date secrete ale MAI. Cum îi ironizează pe procurori: “Închin acest pahar tuturor care vor să mă dea jos”

10:20

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din fotbal, hochei și tenis. Iată cum vom paria în încercarea de a ne dubla investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe […] The post Biletul Zilei » Mix de sporturi pentru profit! appeared first on Cancan.ro.