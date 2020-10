Franţa interzice un grup islamist, în urma uciderii unui profesor

15:20

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Academica Clinceni este o echipă ''betonată în apărare'' şi că va fi greu să desfacă defensiva adversă în partida de vineri, din Liga I de fotbal."Vineri va fi un meci foarte dificil, ca în fiecare etapă din acest campionat. Clinceni e o echipă bună, din ceea ce am văzut şi analizat, este o echipă care se apără bine şi proba a fost când a jucat cu FCSB, care este o echipă care joacă bine, care are jucători valoroşi. Şi s-a chinuit până în minutul 86, atunci am văzut o echipă care se apără foarte bine şi nu ne va fi uşor. Din punctul nostru de vedere, ne-am pregătit bine ca de obicei în acest campionat şi sperăm că vom face un meci frumos din toate punctele de vedere. Este foarte importantă o victorie, dar şi jocul mi-ar plăcea să fie mai bun decât în meciul cu Dinamo. Eu cred că este o echipă bună, cu un antrenor tânăr, care a făcut minuni anul trecut, când a salvat această echipă de la retrogradare. Pe noi nu ne interesează dacă joacă fotbaliştii nou-veniţi, noi trebuie să jucăm ceea ce ştim şi pregătim în cursul săptămânii. Clinceni o echipă betonată pe faza defensivă, nu e uşor să o desfacem, trebuie să avem răbdare. Încercăm să ne facem jocul nostru, va fi un meci foarte, foarte greu", a declarat Bergodi.Tehnicianul italian este conştient de faptul că echipa sa, care are şapte victorii din tot atâtea meciuri în acest sezon, va avea şi perioade mai dificile: "Noi am căpătat un moral bun după aceste victorii, dar sunt conştient că vor veni şi vremuri mai puţin plăcute, ştiu că echipa nu joacă un fotbal cine ştie de strălucitor. Mai devreme sau mai târziu va veni şi un eşec sau remiză, acum am obişnuit bine suporterii cu aceste şapte partide, dar nu trebuie să ne mulţumim cu puţin. Noi trebuie să stăm cu picioarele pe pământ să fim o echipa umilă şi modestă, să respectăm orice echipă întâlnim".Partida Universitatea Craiova - Academica Clinceni, din cadrul etapei a 8-a a Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 21:00, pe Stadionul ''Ion Oblemenco''.AGERPRES/(V, AS - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)