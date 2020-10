Adelina Pestrițu va deveni pentru a doua oară mamă? Un prieten a dat-o de gol: „Ești gravidă!”

14:20

Consiliul Municipal pentru Situații de Urgență a decis luni ca masca să fie obligatorie în București în toate spațiile publice închise și deschise. Iar cei care nu se conformează acestei reguli riscă amenzi de până […] The post Masca de protecție a devenit obligatorie și în spațiile deschise din București. De când se dau amenzi pentru nerespectarea acestei reguli appeared first on Cancan.ro.