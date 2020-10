Imagini bizare. Două femei sunt convinse că au filmat un demon în casă: „Multe lucruri rele s-au întâmplat aici”

17:10

Pentru că după muncă vine și răsplată, în ediția de miercurii a emisiunii de la ProTV, Ferma Orașeni vs. Săteni, concurenții vor primi un joc. Este vorba de Adevăr și Provocare. Acesta se va dovedi […] The post Detalii picante la Ferma! Anna Lesko dezvăluie câți bărbați a avut până acum appeared first on Cancan.ro.