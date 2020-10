alegeriSUA Trump a fost incapabil să-şi ia ''în serios'' rolul de preşedinte, afirmă Obama

22:10

Antrenorul formaţiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că din punct de vedere al transferurilor făcute în vara acestui an, adversara din Europa League, ŢSKA Sofia, stă mult mai bine, lotul pe care el îl are la dispoziţie fiind "foarte subţire". "De sezonul trecut şi până acum noi am pierdut jucători importanţi, mai ales un jucător pe care nu am avut timp să îl înlocuiesc, la mijlocul terenului. Ăsta este marele minus al CFR-ului în momentul de faţă. Din păcate, campania noastră de achiziţii nu a fost la fel ca aceea a lui ŢSKA Sofia, care a luat nouă jucători foarte buni. Deci lotul nostru este foarte subţire acum. Au venit jucători de la Watford, de la Lens, de la Bordeaux, de la Lille, iar noi am luat de... nici nu mai are rost să spunem de unde. E clar, dacă iei jucători buni, ai pretenţii, şi eu sunt convins că cei de aici au pretenţii", a declarat Dan Petrescu într-o conferinţă de presă susţinută la Sofia.Referitor la grupa din care face parte echipa sa, Dan Petrescu a spus că în mod normal AS Roma porneşte ca favorită pentru primul loc: "Noi am avut obiectiv să ne calificăm în grupele Europa League, acum ce o fi, vedem, sperăm să ajungem mai departe, dar va fi greu în condiţiile actuale. După ce am văzut ŢSKA în şapte meciuri mi-a plăcut ce am văzut la ei şi cred că au şi ei şanse foarte bune să se califice mai departe. Nu am văzut Young Boys cum joacă, pe Roma îi ştiu. Normal ar fi ca Roma să fie favorită şi celelalte trei să se bată pentru locul doi".Tehnicianul şi-ar fi dorit mai multe echipe româneşti în grupele Europa League."Din păcate, Bulgaria ne-a luat-o înainte, are două echipe în Europa League. Nu ştiu când România va avea iar două echipe, pentru că situaţia de la noi o ştiţi foarte bine. E normal că noi suntem fericiţi şi mândri că reprezentăm România, dar aş fi vrut să avem mai multe echipe, pentru că ar fi fost bine pentru fotbalul românesc. Nu avem nicio problemă de lot, jucătorii sunt valizi, sunt doar doi jucători incerţi. Sperăm astăzi că vor putea trece peste antrenament, nu sunt sigur că vor juca. În mare echipa o ştiu, după ultimul antrenament mă voi decide sută la sută. În aceste meciuri nu cred că jucătorii au nevoie de prea multă motivaţie, cum au în campionat la unele meciuri", a mai spus Petrescu.În ceea ce priveşte faptul că la partida de joi vor asista aproximativ 12.000 de suporteri, Dan Petrescu a spus că şi-ar dori ca şi la returul de la Cluj-Napoca să le fie permis accesul fanilor: "E normal să fie bine, mai ales pentru ŢSKA, dar mi-aş fi dorit să avem şi noi la retur spectatori. Cred că aşa ar fi fost fair play şi cei din România să înţeleagă că avem şi noi nevoie de fani. Nu ar fi corect ca ei să aibă şi noi să nu avem, nu mi se pare corect asta".CFR Cluj va întâlni, joi, în deplasare, de la ora 19:55, formaţia bulgară ŢSKA Sofia, într-un meci din cadrul grupelor Europa League.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)