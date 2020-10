S-a decis! Ce se întâmplă cu Sergio Aguero, după incidentul cu arbitra din Manchester City - Arsenal

00:50

ȚSKA Sofia - CFR Cluj e meciul care deschide grupa A din Europa League, astăzi, de la ora 19:55. Partida poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. În celălalt meci al grupei A, de la aceeași oră, se înfruntă Young Boys Berna și AS Roma. ȚSKA Sofia - CFR Cluj, liveTEXT de la 19:55Click AICI pentru live și statisticiȚSKA Sofia - CFR Cluj, echipe probabile: ȚSKA Sofia: 1. Busatto - 28. ...