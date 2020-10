Dan Bittman, atac fără precedent: ”Cum poţi să spui că cineva ţi-a murit de COVID?”

17:20

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a fost întrebat miercuri, în marja vizitei pe care a desfășurat-o la uzina Dacia de la Mioveni, cât de aproape suntem de instituirea unui “lockdown” la nivel național. În acest context, […] The post Cât de aproape e România de un “lockdown”. Răspunsul premierului Ludovic Orban appeared first on Cancan.ro.