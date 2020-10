PNL a depus sesizarea de neconstituţionalitate privind numirea lui Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ

10:50

Artiştii portoricani Daddy Yankee şi Bad Bunny au fost miercuri seară marii triumfători ai ediţiei din 2020 a premiilor Billboard Latin Music, câştigând şapte trofee fiecare, în timp ce Enrique Iglesias a fost recompensat cu premiul Billboard Top Artist of All Time, iar piesa "Despacito" a primit premiul pentru "Cântecul deceniului", relatează EFE. La ceremonia desfăşurată la BB&T Center din oraşul Sunrise, (SUA), DY a câştigat şase trofee pentru cântecul "Con calma", fiind totodată recompensat la categoriile "Hot Latin Song", "Hot Latin Song Colaborarea Anului" şi "Cântecul Anului, Airplay". La rândul său, Bad Bunny a fost premiat, printre altele, la categoria "Compozitorul anului" şi "Artistul Anului". El a fost urmat de Snow cu şase premii, printre care şi cel pentru colaborarea la piesa "Con calma". În declaraţii acordate EFE, artistul canadian a evocat oportunitatea oferită de Daddy Yankee de a putea fi prezent în acest cântec atât de important.Artista feminină cea mai premiată la gala de miercuri seara a fost cântăreaţa columbiană Karol G. cu două trofee, în timp ce Romeo Santos a încheiat seara cu patru trofee, iar Luis Fonsi cu trei. Unul dintre premii i-a fost atribuit pentru hitul său "Despacito" recompensat drept "Cântecul deceniului". În 2010, Fonsi a primit acelaşi premiu pentru cântecul "No me doy por vencido"."Nu pot să cred că aceste două cântece atât de diferite au obţinut aceeaşi recunoaştere", a declarat artistul, care a subliniat că ambele au fost compuse cu ajutorul a două femei. Claudia Brant a scris versurile pentru "No me doy por vencido" şi Erika Ender pentru "Despacito".Atât Romeo Santos cât şi Enrique Iglesias şi-au făcut apariţia în public miercuri seară, pentru prima oară de la începerea pandemiei.La primirea premiului pentru albumul său "Fórmula Vol.2", artistul american de origine dominicană a declarat că acest disc ce cuprinde duete cu artişti precum Drake şi Nicki Minaj, l-au făcut să se aplece mai mult spre colaborările cu artişti internaţionali. "Deja nu mă mai simt atât de singur" în această branşă, a spus Romeo Santos, exprimând-şi mândria pentru cultura latino-americană şi limba spaniolă.Pitbull a fost cel care i-a înmânat premiul Top Artist of All Time bunului său prieten Enrique Iglesias, care a declarat vizibil emoţionat că nu a venit cu un discurs pregătit şi care le-a transmis fanilor că îi este foarte dor de ei.Gala, transmisă de reţeaua Telemundo, a fost marcată de măsuri stricte pentru a evita contagierea cu noul coronavirus. În timp ce pe covorul roşu nu a răsunat muzica şi s-a respectat distanţarea de mai mulţi metri între artişti şi puţinii ziarişti autorizaţi, ceremonia de decernare a premiilor s-a desfăşurat pe patru scene diferite.Spectacolul a început cu prezentarea live a cântecului "Hawaii", cel mai mare succes din acest an al cântăreţului columbian Maluma, care a fost la rândul său premiat la categoria "Spirit şi speranţă" pentru activitatea lui de binefacere prin intermediul fundaţiei sale "Arte de los sueńos".Momentul cel mai emoţionant al serii a fost omagiul adus compozitorului mexican Armando Manzanero, când Luis Fonsi, Joy Huerta, Pablo Alborán şi Reik au cântat câteva dintre succesele acestui şansonetist latino-american, cunoscut pentru romanţele sale "Por debajo de la mesa" sau "Esta tarde si llovera".Un alt moment emoţionant l-a avut ca protagonist pe cantautorul columbian Carlos Vives, care a primit de la Emilio Estefan premiul "Billboard Latin Music Hall of Fame". Carlos Vives a reamintit că industria muzicii nu l-a văzut, însă publicul - da, atunci când a făcut primii paşi cu ritmul său pop ancorat în folclorul columbian. Dar lucrurile s-au schimbat după ce a lansat piese precum "La gota fria", "La bicicleta", alături de mai recenta "Cumbiana".Deşi seara a fost dedicată muzicii de succes a anului trecut, artiştii au recunoscut că au fost copleşiţi de sentimentul de a putea urca din nou pe scenă şi de a fi din nou împreună, exprimându-şi totodată tristeţea pentru victimele coronavirusului din întreaga lume.Ozuna şi-a încheiat recitalul cu cântecul "Gracias" şi cu un îndemn adresat publicului de a-şi exercita dreptul la vot.Pe covorul roşu mulţi artişti au lansat apelul de a merge la vot la alegerile prezidenţiale americane din 3 noiembrie. "Nu votaţi pentru un partid, ci pentru candidatul care este cu adevărat dispus să facă ceva pentru oameni", a declarat de pe scenă Wisin, la primirea premiului pentru "Cântecul tropical al anului" pentru piesa "Aullando".AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)