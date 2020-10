De ce mor atât de mulți români de Covid, după ziua record de astăzi. Medic infecționist vine cu explicații dure

09:50

Florin Bugar, antrenorul naționalei feminine U19, a murit joi dimineața! Avea de 49 ani și fusese testat pozitiv cu nou coronavirus. Antrenorul echipei naționale de fotbal feminin al României și al echipei Piroș Security Arad […] The post A murit Florin Bugar, antrenorul naționalei feminine U19! Fusese depistat pozitiv cu noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.