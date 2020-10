Vrancea: Grupare infracţională prinsă în flagrant la Vulturu în timp ce încerca detonarea unui bancomat

18:40

Cosmin Boiangiu a fost recent ales în fruntea Autorităţii Europene a Muncii, fapt care este descris de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, drept "o reuşită mare pentru diplomaţia română"."România a câştigat azi alegerile pentru conducerea executivă a Autorităţii Europene a Muncii. Călduroase felicitări diplomatului Cosmin Boiangiu pentru această binemeritată funcţie! Este o reuşită mare pentru diplomaţia română şi o veste excelentă pentru agenda socială a Uniunii Europene", a scris Aurescu pe Twitter. Romania just won today t/elections for t/top executive position of t/European Labour Authority @EU_ELA! Warm congratulations to t/RO diplomat @CosminBoiangiu for this well-deserved position! Great achievement for t/Romanian diplomacy and excellent news for t/EU social agenda! - Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 22, 2020 Autoritatea Europeană a Muncii este o nouă structură permanentă a Uniunii Europene. Potrivit site-ului Consiliului European, unul dintre scopurile autorităţii este de a îmbunătăţi cooperarea transfrontalieră, pentru a asigura libera circulaţie a lucrătorilor şi libertatea de a presta servicii în cadrul UE.Principalele funcţii ale acestui organism sunt: facilitarea accesului la informaţii privind drepturile şi obligaţiile existente în cazuri de mobilitate transfrontalieră pentru lucrători, angajatori şi administraţiile naţionale; sprijinirea coordonării dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a legislaţiei relevante a UE, inclusiv prin facilitarea inspecţiilor comune şi concertate; sprijinirea cooperării dintre statele membre în efortul de combatere a muncii nedeclarate; sprijinirea autorităţilor statelor membre în soluţionarea litigiilor transfrontaliere.Autoritatea are un consiliu şi un director executiv.Cosmin Boiangiu este diplomat şi din 2016 este adjunct al Reprezentantului Permanent al României la Uniunea Europeană. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)