FOTO HOT Pentru ea a divorţat Walter Zenga: „Și-a părăsit soția ca să fie cu mine!”

15:40

Turneul are premii de peste 400.000 de dolari. De vineri, fanii Dota 2 au de ce să stea cu ochii pe monitoare: ESL One Germany a ajuns în faza de playoff și cele 8 echipe rămase promit un spectacol de zile mari. Turneul este dedicat formațiilor din Europa și din CSI (Comunitatea Statelor Independente) .Team Secret vs Team Nigma, Liquid vs mudgolems, OG vs Natus Vincere și Vikin.gg vs Alliance sunt meciurile tari care vor fi urmărite cu sufletul la gură de fani. ...