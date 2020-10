Italia a înregistrat un nou record zilnic de infectări. Lombardia este iar cap de listă

17:10

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au sărbătorit șase ani de când au decis să meargă în viață pe același drum. Cunoscutul sportiv i-a făcut o surpriză uriașă logodnicei sale, iar aceasta nu și-a putut stăpâni […] The post Mihaela Rădulescu, în lacrimi de fericire după supriza făcută de Felix Baumgartner: “Iubirea e un sentiment, nu o decizie”. Au aniversat 6 ani de relație appeared first on Cancan.ro.