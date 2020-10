Nicuşor Dan, despre căldura bucureştenilor: La iarnă o să avem un management de avarie

18:20

Partidele politice de centru-dreapta, conduse de liberali, vor câştiga alegerile parlamentare din România din decembrie şi vor forma o coaliţie majoritară, afirmă Matthew Sherwood, economist senior la The Economist Intelligence Unit, care a participat la conferinţa online “The Economist – Europe’s Landscape in the Shadow of The Pandemic. Romania: Transformation – Recovery – Resilience”.