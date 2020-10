SUA autorizează pe deplin antiviralul Remdesivir împotriva COVID-19

19:40

Premierul Ludovic Orban, a declarat joi, la festivitatea depunerii jurământului la învestirea în funcţie a noului preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Giurgiu, că prezenţa lui la acest eveniment este un mesaj de sprijin din partea Guvernului pentru proiectele importante ale judeţului."Am ţinut să fiu prezent la constituirea CJ Giurgiu, am fost apropiat de-a lungul activităţii mele de judeţul Giurgiu, am colaborat cu proaspăt realesul preşedinte al CJ Giurgiu, care a mai deţinut patru ani de zile funcţia de preşedinte al CJ şi nu îşi va face ucenicia în această funcţie, ştie ce are de făcut şi are un program extrem de serios. Prezenţa mea aici este un mesaj transmis de dialog, de cooperare, de sprijin din partea Guvernului pentru proiectele importante ale judeţului Giurgiu şi ale municipiului Giurgiu, de susţinere pentru tot ce înseamnă capacitatea de a atrage resurse atât de la nivel guvernamental cât şi de la nivel european. Gândiţi-vă că exerciţiul financiar multianual 2021-2027 şi planul naţional de rezilienţă şi recuperare vor crea posibilitatea accesării de resurse financiare extrem de importante atât la nivel guvernamental cât şi la nivel judeţean", a declarat Ludovic Orban, în sala de şedinţe a CJ Giurgiu.El a asistat la momentul depunerii jurământului în noua funcţie de către preşedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beian, şi şi-a exprimat încrederea că pe parcursul celor patru ani de mandat se vor putea duce la îndeplinire toate proiectele promise în judeţ."E un moment important pentru judeţul Giurgiu, un moment dificil pentru societatea românească şi pentru comunitatea din Giurgiu, un echilibru fragil pe care trebuie să îl susţinem în fiecare zi datorat în mare măsură pandemiei care afectează sănătatea unui număr din ce în ce mai mare de români, iar pe de altă parte vorbim despre eforturi conjugate ale noastre, ale tuturor, pentru ca în toate domeniile de activitate ne străduim ca totul să fie bine. Înţelegem ce misiune foarte dificilă avem în continuare, CJ trebuie să rămână o instituţie deschisă, apropiată de giurgiuveni, o instituţie care cunoaşte problemele din trecut sau le va identifica foarte repede şi va veni cu soluţiile aşteptate. Avem o nouă administraţie municipală alături de care suntem geografic şi va trebui să fim şi în fapt, avem 75 la sută dintre locuitori cantonaţi în mediul rural, comune care au nevoie de utilităţi de infrastructură care să transforme satul românesc într-unul modern exact după standarde occidentale. Sunt sigur că vom face o echipă care îşi va demonstra în următorul mandat determinarea şi va recompensa încrederea pe care locuitorii judeţului Giurgiu ne-au arătat-o, ne-au acordat-o şi pentru care ne susţin în toată această perioadă următoare", a declarat noul preşedinte al CJ Giurgiu.Dumitru Beianu are 56 de ani, este absolvent al Institutului de Petrol şi Gaze promoţia 1991, are un master în administraţie şi din 1997 face politică, fiind înscris la APR, PUR, PNL, PSD şi reîntors în PNL din anul 2013.În perioada 2000-2004, Dumitru Beianu a fost vicepreşedinte al CJ Giurgiu, în 2004- 2008 a fost consilier judeţean, în 2008-2012 a fost preşedinte al CJ Giurgiu, iar în bătălia electorală din acest an a reuşit să îl învingă pe fostul preşedinte al CJ Giurgiu şi preşedinte al PSD Giurgiu, Marian Mina. AGERPRES / (AS - autor: Camelia Bigan, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)