LIVE UPDATE #alegeriSUA Ultima dezbatere Trump/Biden înainte de alegerile prezidenţiale

23:30

Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Bălgrădean, a afirmat, joi, la finalul partidei cu ŢSKA Sofia că formaţia sa nu a obţinut deocamdată nimic cu această primă victorie din grupa Europa League, având de disputat alte cinci partide."Ştiam că va fi o presiune mare, a fost o atmosferă fantastică. Sper să revină şi la noi suporterii pe stadioane cât mai repede, pentru că până la urmă şi de asta jucăm. Noi plecăm mereu de la premisa să nu luăm gol. Avem jucători de calitate în faţă şi aţi văzut, din fază fixă am făcut 1-0. Clar, din punctul meu de vedere, Roma are prima şansă în grupă, şi noi, ŢSKA şi Young Boys ne luptăm pentru locul doi. Nu e pierdut nimic şi noi nu am realizat nimic cu această victorie, mai sunt cinci meciuri", a declarat Bălgrădean la Digi Sport.El a spus că s-ar fi aşteptat să fie convocat la ultimele acţiuni ale echipei naţionale având în vedere prestaţiile sale de la CFR Cluj din ultima perioadă."Nu vreau să mă gândesc, poate într-un fel mă aşteptam să fiu convocat, pentru că am jucat meci de meci şi ne-am calificat în grupele Europa League. Să fiu sincer, mă aşteptam să fiu chemat, dar nu e nicio problemă, eu îmi văd de echipa mea. Nu am primit explicaţii şi nici nu vreau explicaţii, eu sunt un simplu jucător şi atât", a mai spus Bălgrădean.CFR Cluj a învins formaţia bulgară ŢSKA Sofia, cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Vasil Levski'' din Sofia, în primul său meci din Grupa A a Europa League la fotbal.Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Mario Rondon (53) şi Ciprian Deac (74 - penalty).În celălalt meci al grupei, AS Roma a învins-o pe Young Boys Berna cu 2-1 în deplasare.CFR va juca următorul meci pe 29 octombrie, acasă, cu Young Boys. AGERPRES/(V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)