Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie! Florinel Coman, gata să îi calce pe urme lui Mitriță

CFR Cluj a învins-o pe ȚSKA Sofia, scor 2-0, în primul meci al grupei A din Europa League. Georgi Yomov (23 de ani), extrema dreaptă a bulgarilor, consideră injust rezultatul.„Clujul ne-a păcălit. Am avut ghinion. Am fost echipa mai bună pe teren, în prima repriză am controlat complet jocul și am avut ocazii, dar am avut ghinion. Judecând după prima repriză, pot spune că am jucat destul de bine.Vreau să mulțumesc publicului uimitor. ...