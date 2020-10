Prahova: Primarul comunei Şotrile, invalidat în urma unei condamnări penale, anunţă că va candida din nou

15:10

Noi recorduri negative zilnice de îmbolnăviri şi decese cauzate de noul coronavirus, măsuri de restricţie sporite în municipiile Bucureşti, Cluj, Craiova etc, ca urmare a depăşirii ratei de incidenţă cumulată de 3 cazuri la 1.000 locuitori, trimiterea spre reexaminare, de către preşedintele Klaus Iohannis, a legii privind alegerile parlamentare reprezintă o parte dintre principalele evenimente interne ale intervalului 19-23 octombrie 2020.CORONAVIRUS* Evoluţia numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus şi a deceselor pe zile, în intervalul 19-23 octombrie 2020:- 19 oct.: 182.854 de cazuri totale; 2.466 cazuri la 24 ore; 5.931 decese totale - 59 decese la 24 de ore; 8.040 teste la 24 ore.- 20 oct.: 186.254 cazuri totale; 3.400 cazuri la 24 ore; 5.996 decese totale - 65 decese la 24 ore; 29.400 teste la 24 ore.- 21 oct.: 191.102 cazuri totale; 4.848 cazuri la 24 ore; 6.065 decese totale - 69 decese la 24 ore; 37.025 teste la 24 ore.- 22 oct.: 196.004 cazuri totale; 4.902 cazuri la 24 ore; 6.163 decese totale - 98 decese la 24 ore; 34.466 teste la 24 ore.- 23 oct.: 201.032 cazuri totale; 5.028 cazuri la 24 de ore; 6.245 decese totale - 82 decese la 24 ore; 35.351 teste la 24 ore.La data de 23 octombrie s-a înregistrat un nou record negativ zilnic, de 5.028 cazuri în 24 de ore. De asemenea, în intervalul 19-23 octombrie, s-a înregistrat şi un nou record negativ la numărul de decese, la data de 22 octombrie: 98 decese.* Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a hotărât, la 19 decembrie, ca începând cu 20 decembrie să fie suspendată activitatea didactică faţă în faţă în toate unităţile de învăţământ din Capitală (de stat şi private), conform anunţului purtătorul de cuvânt al Prefecturii municipiului Bucureşti, Mariana Stancu-Ţipişcă.Alte măsuri decise prin Hotărârea CMBSU din 19 decembrie, ca urmare a depăşirii incidenţei cumulate de 3 cazuri la 1.000 de locuitori (3,19 cazuri/1.000 locuitori), sunt: obligaţia purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise şi închise; interzicerea activităţii în cinematografe, săli de teatru, restaurante, cafenele, săli de joc de noroc. Măsurile de restricţie sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile.În aceeaşi zi, Mariana Stancu-Ţipişcă a explicat că activitatea în creşele şi afterschool-urile din Bucureşti va fi permisă în continuare, în condiţiile Ordinului miniştrilor Sănătăţii şi Educaţiei privind organizarea activităţii în unităţile de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică. În conformitate cu principiul autonomiei universitare, decizia privind modul de desfăşurare a activităţii în universităţi va fi luată de Senatul acestor instituţii, a mai explicat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Bucureşti. Mariana Stancu-Ţipişcă a explicat că în acest mod a fost îndreptată o eroare materială din hotărârea luată de Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) în aceeaşi zi.Aceleaşi măsuri s-au aplicat şi în municipiul Craiova, la 19 decembrie, şi în Municipiul Cluj, la 20 octombrie, ca urmare a unei incidenţe cumulate a cazurilor de peste 3/1.000 locuitori.La 20 octombrie, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat la un post de televiziune, că 22 de municipii şi 15 oraşe din România au trecut de pragul de 3 la rata de incidenţă a cazurilor de coronavirus la 1.000 de locuitori.POLITIC* La 19 octombrie, preşedintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Virtual şi Forumul Web al Iniţiativei celor Trei Mări, organizate în format de videoconferinţă. El a precizat că a subliniat în cadrul reuniunii importanţa deosebită din punct de vedere economic şi strategic a liniei de cale ferată Rail2Sea, care va lega porturile Constanţa şi Gdansk, precum şi a traseului rutier transeuropean Via Carpatia. Iniţiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă şi informală, la nivel prezidenţial, care reuneşte cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică şi Neagră: Austria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Iniţiativa are ca obiectiv creşterea convergenţei şi a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone şi state membre ale UE, prin creşterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transporturilor şi celui digital.* Deputatul PSD Florin Iordache a fost ales, la 20 octombrie, preşedinte al Consiliului Legislativ, cu 185 de voturi pentru şi 43 contra. Şi-au mai depus candidatura pentru această funcţie fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, şi secretarul general al Consiliului Legislativ, Ionuţ Duli Mazâlu. Funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ a rămas vacantă după demisia lui Şerban Iliescu. Consiliul Legislativ este un organ consultativ de specialitate al Parlamentului care are rolul de a aviza proiectele de acte normative şi de a ţine evidenţa oficială a legislaţiei României.La 22 octombrie, liberalii au depus o sesizare de neconstituţionalitate referitoare la hotărârea Parlamentului privind numirea deputatului PSD Florin Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ. Liberalii susţin că Florin Iordache nu a întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de lege - 234 de voturi -, pentru ca acesta să fie numit preşedinte. Curtea Constituţională a României a stabilit să discute sesizarea pe 4 noiembrie 2020.* Fostul poliţist Traian Berbeceanu a fost numit în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti printr-o hotărâre de guvern publicată în Monitorul Oficial, în seara zilei de 22 octombrie 2020. Berbeceanu îl înlocuieşte în funcţie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit în funcţia de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.* Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care pacienţii asimptomatici sau cu forme uşoare de COVID-19 vor fi monitorizaţi şi asistaţi medical de către medicii de familie, urmând ca pentru acest serviciu medicii de familie să primească 105 lei pentru un pacient, a declarat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, la 23 octombrie. Totodată, a adăugat el, medicii de familie vor putea elibera certificatele necesare pacienţilor pentru concediile medicale aferente acestei perioade, când aceştia se află în carantină sau în izolare.* La 23 octombrie, preşedintele Klaus Iohannis a transmis Parlamentului cererea de reexaminare asupra legii privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, a informat Administraţia Prezidenţială. Cererea de reexaminare este formulată ca urmare a faptului că Legea a fost declarată constituţională de Curte la 29 septembrie. În forma în care este în prezent formulată legea, alegerile pot fi amânate. Astfel, în cererea de reexaminare, preşedintele susţine că dacă alegerile vor fi amânate, drepturile constituţionale ale românilor din diaspora, care deja au votat prin corespondenţă, vor fi încălcate. Preşedintele mai spune că deja au fost demarate toate procedurile electorale şi menţionează că amânarea scrutinului poate fi făcută doar dacă este prelungit mandatul actualului Parlament, situaţie prevăzută în Constituţie în caz de stare de asediu, stare de mobilizare, stare de război sau stare de urgenţă.ALEGERI PARLAMENTARE 2020* 39.238 de români din străinătate s-au înscris pentru votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare din 6 decembrie, până la 22 octombrie, potrivit AEP. Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doresc să îşi exercite dreptul la vot prin corespondenţă la alegerile parlamentare din acest an au putut să se înregistreze până cel mai târziu pe 22 octombrie, pe platforma www.votstrainatate.ro.JUSTIŢIE* Fostul primar al municipiului Constanţa Radu Mazăre şi fostul viceprimar Decebal Făgădău au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de abuz în serviciu, a informat, la 21 octombrie, DNA. Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că cei cei doi, plus încă patru funcţionari din cadrul Primăriei Constanţa, în cursul anului 2013, ar fi reautorizat, în mod nelegal, construirea unui imobil de lux deja ridicat în proporţie de 95% pe plaja din Mamaia, pentru care, anterior, autorizaţia de construire iniţială fusese anulată definitiv şi irevocabil de instanţa civilă.* La 21 octombrie, cererea DNA privind urmărirea penală a deputatului Nicolae Bănicioiu a fost trimisă Comisiei juridice a Camerei, care are ca termen pentru întocmirea raportului data de 23 octombrie. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gabriela Scutea, a trimis Camerei Deputaţilor o scrisoare prin care transmite solicitarea DNA în vederea exercitării dreptului de a cere urmărirea penală faţă de deputatul Nicolae Bănicioiu, fost ministru. La 20 octombrie, DNA a cerut procurorului general sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Nicolae Bănicioiu, la data faptelor având funcţia de ministru, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi luare de mită în formă continuată.* Primarul în exerciţiu al municipiului Braşov, George Scripcaru, a fost pus sub control judiciar de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de şantaj, a informat, la 23 octombrie, DNA.ECONOMIC* Lucrările de construcţii în România au înregistrat o creştere de 12,4%, în luna august 2020 comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans înregistrat în rândul statelor membre UE, arată datele publicate de Eurostat, la 19 octombrie. Eurostat mai precizează că singurele state membre UE în care lucrările de construcţii au crescut în luna august a acestui an, comparativ cu luna august a anului trecut, sunt România (12,4%), Slovacia (4,8%) şi Finlanda (2,2%).* Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat, la 21 octombrie, că depunerea declaraţiilor fiscale de către firme va fi amânată până pe 25 decembrie 2020, iar rambursarea TVA cu control ulterior ar putea fi prelungită până pe 25 ianuarie 2021.CULTURĂ* Actorii Bogdan Farcaş şi Dragoş Dumitru au fost recompensaţi cu Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Varşovia (9-18 oct. 2020) pentru rolurile interpretate în pelicula ''Neidentificat'', o coproducţie România-Cehia-Letonia, în regia lui Bogdan George Apetri, selectată în competiţia internaţională, potrivit site-ului oficial al festivalului.* Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, vor fi scoase duminică, 25 octombrie, la ora 7.00, din Catedrala Patriarhală şi aşezate în baldachinul de pe Colina Bucuriei, unde vor rămâne spre închinare, cu respectarea normelor sanitare, până la sfârşitul zilei de marţi, 27 octombrie, a informat Patriarhia Română, într-un comunicat din 22 octombrie. 