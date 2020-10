Edi Iordănescu o ține pe Astra în stand-by! Când va oferi antrenorul răspunsul final + Ce ofertă bănoasă a refuzat

17:00

Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, a transmis un mesaj urmăritorilor ei de pe Instagram, în contextul epidemiologic din România.„Amintindu-mi de acele zile în care eram liberi și sperând că totul va fi la fel în scurt timp. Între timp, stați în siguranță", a scris Valentina pe contul de Instagram. View this post on Instagram Remembering those free days and hoping everything will be like that again soon. ...