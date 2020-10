Vine barza în showbiz?! Cum își maschează burtica prezentatoarea de la PRO TV

16:40

Celebrul actor Constantin Zamfirescu din Trăsniții trece prin momente extrem de complicate. „Gogoașă” din cunoscutul serial care a stârnit hohote de râs a fost diagnosticat cu cancer. „Gogoașă” din Trăsniții urmează să treacă printr-o intervenție […] The post Celebrul „Costel Gogoașă” din Trăsniții a fost diagnosticat cu cancer. Actorul, apel disperat înainte de operație appeared first on Cancan.ro.