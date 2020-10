CFR Cluj, regină la un capitol esențial! Bestia nera lui Dan Petrescu excelează la asta

20:10

Marius Croitoru (40 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat victoria echipei sale cu Gaz Metan, 2-1. Succesul de la Mediaș este primul pentru moldoveni în Liga 1 după 5 meciuri.„Nu sunt în cea mai bună formă, am suferit mult. Am îmbătrânit 2-3 ani meciul aceasta. Trebuia tranșat meciul din prima repriză, în a doua am avut penalty și om în plus, dar nu am știut să gestionăm acele momente. ...