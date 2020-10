Pentagonul avertizează Turcia în legătură cu testarea sistemului antiaerian S-400: „Ar putea avea consecinţe grave”

10:30

Prima dată când am auzit de termenul de „relaţie poliamoroasă” a fost în Berlin, în 2016, de la o tânără dintr-o astfel de comunitate. După o oră de discuţii şi multe întrebări, am intrat într-o şi mai mare ceaţă despre ce presupune o relaţie de acest tip. Practicasem deja non-monogamia şi devenisem curioasă, aşa că am vrut să ştiu cât mai multe despre relaţiile poliamoroase.