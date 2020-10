Sălaj: Ştafeta Veteranilor ''Invictus'' a plecat din Zalău spre Carei

08:40

La 24 octombrie, anual, este sărbătorită Ziua Naţiunilor Unite, care marchează intrarea în vigoare, în 1945, a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. Prin ratificarea acestui document fondator de către majoritatea semnatarilor săi, inclusiv a celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, Organizaţia Naţiunilor Unite şi-a început oficial activitatea.Celebrată din 1948, Adunarea Generală a ONU a recomandat ca statele membre să facă din această zi o sărbătoare publică, dedicată informării ţărilor din întreaga lume cu privire la obiectivele şi realizările Organizaţiei Naţiunilor Unite. A devenit o zi marcată la nivel mondial prin întâlniri, discuţii, expoziţii, precum şi alte evenimente culturale, potrivit www.un.org.În 2020, se împlinesc 75 de ani de la fondarea Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aniversarea vine, însă, într-o perioadă dificilă pentru întreaga lume, agravată de o criză de sănătate globală fără precedent din cauza pandemiei COVID-19, cu impacturi economice şi sociale severe. Un astfel de moment de răscruce poate deveni, însă, o oportunitate de schimbare şi transformare pozitivă. O persoană trece în faţa sediului Organizaţiei Naţiunilor Unite, înaintea dezbaterilor celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, aproape toate discursurile liderilor mondiali putând avea loc de la distanţă, din cauza restricţiilor de siguranţă în vigoare din cauza pandemiei de coronavirus, New York, SUA, 21 septembrie 2020. Foto: (c) JUSTIN LANE/EPA Statele membre au convenit să organizeze un eveniment la nivel înalt la data de 21 septembrie, pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a ONU, şi au adoptat o declaraţie politică orientată spre viitor, care va fi negociată printr-un proces interguvernamental: "Viitorul pe care îl dorim, Naţiunile Unite de care avem nevoie: reafirmarea angajamentului nostru colectiv faţă de multilateralism", notează https://www.un.org/.În condiţiile actuale, când întreaga omenire se confruntă cu pandemia de COVID-19, concertul anual organizat cu prilejul acestei zile, cu tema "Reimagine, Rebalance, Restart: recovering together for our shared humanity", preînregistrat, a fost proiectat la 22 octombrie 2020, ora 12.00 p.m (New York, ora locală), în sala Adunării Generale din sediul central al ONU din New York. Concertul, sponsorizat de Misiunea Italiei la ONU, a inclus un spectacol susţinut de Roberto Bolle, acompaniat de Orchestra Teatrului alla Scala, înregistrat la Teatrul La Scala din Milano. Au fost interpretate o serie de dansuri clasice, moderne şi reinterpretate, organizate special pentru această zi.Totodată, Centrul Regional de Informaţii al ONU pentru Europa de Vest (UNRIC) a lansat iniţiativa "Turn Europe UN Blue" cu sprijinul lui Fabrizio Hochschild, consilier special al secretarului general pentru acest eveniment. Pentru această campanie paneuropeană, pe un continent în care se află mulţi dintre membrii fondatori ai ONU, peste 180 de clădiri europene simbol (monumente, aeroporturi, muzee şi alte repere) vor fi colorate în albastru - culoarea oficială a Naţiunilor Unite - pe 24 octombrie 2020. Iniţiativa este un efort simbolic de a uni cetăţenii din întreaga lume, promovarea limbajului universal al păcii, dezvoltării durabile şi drepturilor omului. Iniţiativa poate fi urmărită pe reţelele de socializare folosind hashtag-urile #EuropeTurnsUNBlue şi # UN75, potrivit https://www.un.org/. Cea de-a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU, New York, SUA, 25 septembrie 2019. Denumirea de ''Naţiunile Unite'' aparţine preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Franklin D. Roosevelt, şi a fost menţionată pentru prima dată în Declaraţia Naţiunilor Unite, la 1 ianuarie 1942, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, conform https://www.un.org/.La 25 aprilie 1945, reprezentanţi din 50 de ţări s-au întâlnit la San Francisco, la lucrările Conferinţei Naţiunilor Unite, pentru a elabora Carta ONU şi, respectiv, constituirea organizaţiei mondiale. Delegaţii au deliberat pe baza propunerilor la care lucraseră reprezentanţii Chinei, Uniunii Sovietice, Regatului Unit şi ai SUA, la Dumbarton Oaks, în august-octombrie 1944. Carta ONU a fost semnată la 26 iunie 1945 de reprezentanţii celor 50 de state participante la conferinţă. Polonia, care a nu a fost reprezentată la conferinţă, a semnat mai târziu documentul şi a devenit unul dintre statele membre fondatoare.Organizaţia Naţiunilor Unite s-a constituit oficial în cursul aceluiaşi an, la 24 octombrie, prin ratificarea Cartei ONU de către China, Franţa, Marea Britanie, SUA, URSS şi de către majoritatea semnatarilor. Organizaţia Naţiunilor Unite a reprezentat expresia hotărârii ţărilor de a preveni o nouă conflagraţie mondială, de a menţine pacea şi securitatea internaţională, de a dezvolta relaţii prieteneşti între state, de a realiza cooperarea pentru soluţionarea problemelor economice, sociale, culturale şi umanitare cu care se confruntă omenirea şi de a promova şi încuraja respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie. Şedinţa Adunării Generale a ONU consacrată problemei dezarmării, cu participarea lui Silviu Brucan, membru al delegaţiei române la ONU, (plan secund, al II-lea de la stg. la dr.), New York, SUA, 14 ianuarie 1957. Foto: (c) ONU În 1946, imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, România a demarat procedurile de aderare la Organizaţia Naţiunilor Unite. A fost admisă, însă, la 14 decembrie 1955, împreună cu alte 15 state. România a fost membru nepermanent al Consiliului de Securitate în anii 1962, 1976-1977, 1990-1991 şi 2004-2005, precum şi în Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) în perioadele 1965-1967, 1974-1976, 1978-1980, 1982-1987, 1990-1998, 2001-2003, 2007-2009 şi 2018-2019. Începând din 2015, Reprezentantul Permanent al României la ONU este ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar Ion Jinga, potrivit www.mae.ro.Astăzi, Organizaţia Naţiunilor Unite numără 193 de state membre. Începând din 1 ianuarie 2017, secretarul general al ONU este portughezul António Guterres. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; redactor Arhiva-Foto: Mihaela Tufega; editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Alexandru Cojocaru) * Explicaţie foto din deschidere: Sigla Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU)