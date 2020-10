I-a spus „adio” logodnicei și acum s-a cuplat cu o tânără studentă! Cezar Ouatu, prima imagine alături de noua iubită

18:50

O femeie din Australia a câștigat un jackpot la loterie de peste 140.000 de dolari, dar și-a dat seama de acest lucru abia după șase luni. Și asta pentru că… biletul câștigător era lipit de […]